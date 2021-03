Osnabrück

St. Pauli macht großen Schritt: 2:1-Sieg beim VfL Osnabrück

21.03.2021, 15:37 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli hat in der Zweiten Liga einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Kiezkicker gewannen am Sonntag beim VfL Osnabrück mit 2:1 (0:0) und bauten den Vorsprung auf die Niedersachsen auf dem Relegationsplatz auf zwölf Punkte aus. Sechs Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn zeigte das Team von Trainer Timo Schultz eine gute Leistung und siegte verdient. Guido Burgstaller per Foulelfmeter (51. Minute) und Omar Marmoush (65.) erzielten die Treffer für den FC St. Pauli. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Marc Heider (79.) war für die Osnabrücker zu wenig. Der VfL bleibt damit auf dem Relegationsplatz 16.