Nach tagelanger Sperrung

A7 in Hamburg wieder freigegeben

22.03.2021, 06:44 Uhr | dpa

Stau auf der A7 in Hamburg (Archivbild): Die Autobahn war vier Tage für Bauarbeiten gesperrt. (Quelle: Georg Wendt/dpa)

Wegen eines Brückenabrisses musste die A 7 bei Hamburg für vier Tage voll gesperrt werden. Seit dem frühen Morgen rollt der Verkehr wieder.

Nach der längsten Sperrung in ihrer Geschichte ist die Autobahn 7 in Hamburg am frühen Montagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit 04.35 Uhr rolle der Verkehr wieder ohne Probleme, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.



Vier Tage lang war die A7 wegen Bauarbeiten gesperrt. Hintergrund waren Bauarbeiten für die Verbreiterung der Autobahn bis Ende 2028 von sechs auf acht Spuren. Außerdem soll sie in dem betroffenen Bereich mit einem Lärmschutzdeckel versehen werden.