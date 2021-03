Hamburg

Verkehr auf der A7 soll ab Montagmorgen wieder rollen

22.03.2021, 01:46 Uhr | dpa

Die Autobahn 7 in Hamburg soll nach der längsten Sperrung ihrer Geschichte am heutigen Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Von voraussichtlich 05.00 Uhr an werde der Verkehr wieder rollen, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Die A7 war nördlich des Elbtunnels wegen Bauarbeiten vier Tage gesperrt. Hintergrund ist die Verbreiterung der Autobahn bis Ende 2028 von sechs auf acht Spuren. Außerdem soll sie mit einem Lärmschutzdeckel versehen werden. Von der 79 Stunden langen Sperrung direkt betroffen ist der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel und Heide sowie Hannover.