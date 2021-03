Hamburg

Baufirmen holen 75,4 Prozent mehr Aufträge an Land als 2019

22.03.2021, 10:08 Uhr | dpa

Für die größeren Baubetriebe in Hamburg lief es im Corona-Jahr 2020 richtig gut. Die gut 140 Betriebe der Hansestadt hatten im vergangenen Jahr 75,4 Prozent mehr Aufträge in den Büchern stehen als noch 2019, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Statistikamtes Nord hervorgeht. Demzufolge haben die Unternehmen Aufträge im Wert von knapp 2,5 Milliarden Euro erhalten. 2019 waren es 1,42 Milliarden Euro. Die höchsten Steigerungen wurden dabei im Straßen- und Tiefbau verbucht, also beispielsweise mit Arbeiten für eine bessere Schieneninfrastruktur.

Beim Umsatz konnten die Baufirmen ebenfalls zulegen. So stiegen die Einnahmen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent. Insgesamt nahmen die Baufirmen 2,03 Milliarden Euro ein. 2019 waren es 1,93 Milliarden Euro. Hier hatte der öffentliche Tiefbau mit einem Plus von fast 30 Prozent die Nase vorn. Für die Statistik wurden Firmen mit mehr als 19 Beschäftigten erfasst. Das waren im 22 mehr als 2019.