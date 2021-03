Hamburg

Handelskammerpräsident fordert Corona-Tests in Unternehmen

22.03.2021, 13:01 Uhr | dpa

Der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, hat an alle Hamburger Unternehmen appelliert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Corona-Teststrecken für ihre Beschäftigten aufzubauen. Das sei neben den bestehenden Hygienekonzepten ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, sagte Aust am Montag. Um Infektionsschutz und wirtschaftliches Leben zu vereinen, müssten Schnelltests als Instrument für Öffnungen unbürokratisch und rasch genutzt werden.

Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages vom 9. März unter rund 8000 Betrieben in Deutschland testen bereits 19 Prozent aller Betriebe ihre Belegschaften. Weitere 28 Prozent geben an, in Kürze mit Tests im Betrieb zu beginnen.