Hamburg

Verdi fordert mehr Schutz für Erzieher und Sozialarbeiter

23.03.2021, 12:15 Uhr | dpa

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat mit Blick auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen mehr Schutz für Erzieher und Sozialarbeiter gefordert. "In Hamburg wird in diesen Tagen die bittere Marke von mehr als 1000 an Covid-19 infizierten Erzieherinnen erreicht werden", sagte Verdi-Sprecher Michael Stock am Dienstag. Aktuelle Daten der Krankenkassen bestätigen, dass sich Beschäftigte dieser Berufsgruppen häufiger infizieren als andere Beschäftigte. "Die Schnelltests und die Impfungen für die Kita-Beschäftigten sind ein guter Anfang", sagte Stock. Doch sei derzeit weder die Impfquote noch der Impfschutz ausreichend. "Wo bleiben die Tests für Kinder?", fragte Stock.