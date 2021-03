Hamburg

Industrieverband: Politik nicht mehr nachvollziehbar

23.03.2021, 12:23 Uhr | dpa

Hamburgs Industrieverbandschef Matthias Boxberger vermisst Verlässlichkeit und Perspektive nach der Verlängerung des Lockdowns. "Diese perspektivlose Hinhaltepolitik macht viele Betriebe und Beschäftigte nur noch fassungslos", sagte Boxberger am Dienstag in Hamburg. In der Krise werde viel zu wenig mit der Wirtschaft zusammengearbeitet. "Mit unseren Fähigkeiten in der Produktion und Logistik wäre sicherlich manches schneller und besser gegangen", meinte der Industrieverbandschef. Die Industrie könnte unter anderem einen wichtigen Anteil dazu beitragen, "dass wir schneller den notwendigen Impfschutz erreichen".