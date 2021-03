Hamburg

Bucerius-Chef fordert neue Öffnungsstrategie für die Kultur

23.03.2021, 13:55 Uhr | dpa

Der Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums, Andreas Hoffmann, hat eine neue Öffnungsstrategie für die Kultur gefordert. "Bisher kämpfen alle allein und die Kultur hat kaum eine Lobby", sagte Hoffmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen in der Kulturpolitik und in den Kulturinstitutionen aus der Passivität herauskommen, um den vielen Menschen, die uns auch in dieser kurzen Öffnungsphase signalisiert haben, wie sinnstiftend ein Museumsbesuch für sie ist, Lichtblicke aufzuzeigen."

Die Hamburger Museen und Ausstellungshäuser hätten in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) angeregt, die mögliche Kombination von Hygienekonzepten, Schnell- und beaufsichtigten Selbsttests, Tagestickets für Getestete und konsequenter digitaler Kontaktverfolgung zu diskutieren und dabei die Vertreter aller Museen, Musiktheater, Konzerthäuser und Theater einzubeziehen - also gemeinsam eine neue Öffnungsstrategie für die Kultur zu entwickeln.