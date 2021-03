Hamburg

Bürgerschaft debattiert über Klimaschutz und Corona

24.03.2021, 01:40 Uhr | dpa

Der Klimaschutz steht am heutigen Tag (ab 13.30 Uhr) ganz oben auf der Agenda der Hamburgischen Bürgerschaft. Wenige Tage nach dem globalen Klimastreik von Fridays for Future hat die Grünen-Fraktion den Kampf gegen die Erderwärmung und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet. Zweites Thema sind auf Antrag der CDU die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. "Schüler, Lehrer und Eltern dürfen nicht Opfer verfehlter Corona-Politik werden", meint die größte Oppositionsfraktion.

Zudem werden sich die Abgeordneten in Kurzdebatten unter anderem mit den jüngsten Corona-Eindämmungsverordnungen des rot-grünen Senats, geschlechtergerechter Bezahlung und dem geplanten Eisenbahn-Entlastungstunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Altona befassen.