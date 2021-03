Hamburg

Lücken schließen sich: Van Drongelen und Kinsombi trainieren

24.03.2021, 16:52 Uhr | dpa

Beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind fast alle an Deck. Rick van Drongelen und David Kinsombi sind am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, Toni Leistner absolvierte Teile davon. Das teilte der HSV mit. Lediglich Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak pausiert wegen einer Schulterverletzung, soll aber in der kommenden Woche das Teamtraining aufnehmen. Torjäger Simon Terodde erholt sich derzeit von seiner Corona-Erkrankung. Er soll ebenfalls in der nächsten Woche wieder mit der Mannschaft trainieren.

Gegenwärtig nicht verfügbar sind die Länderspielreisenden Klaus Gjasula (Albanien), Amadou Onana (Belgien U21) sowie Josha Vagnoman und Stephan Ambrosius (beide Deutschland U21).