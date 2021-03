Hamburg

Farbanschlag gegen Hotel in Hamburg-Sternschanze

25.03.2021, 11:33 Uhr | dpa

Gegen ein Hotel in Hamburg ist ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte warfen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag mehrere mit Farbe gefüllte Glasbehälter gegen den Eingangsbereich. Dabei wurde auch eine Scheibe beschädigt. Außerdem wurden Schriftzüge an die Fassade des Hotels im Stadtteil Sternschanze geschmiert. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen.