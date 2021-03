Hamburg

FC St. Pauli vorerst ohne verletzten Verteidiger Ohlsson

25.03.2021, 19:01 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst ohne Sebastian Ohlsson auskommen. Der Abwehrspieler habe sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit. Der Schwede hatte daher auch das Testspiel beim Bundesligisten Arminia Bielefeld (1:1) verpasst.

Der 27-Jährige war am Sonntag beim 2:1-Sieg im Zweitliga-Spiel beim VfL Osnabrück verletzt ausgewechselt worden. Wie lange er ausfällt, teilte der Hamburger Club nicht mit. Ohlsson gehört zu den Stammkräften im Team von Trainer Timo Schultz. In 23 von 26 Punktspielen stand er in der bisherigen Saison in der Startelf. Anfang Januar hatte er wegen einer Gelb-Sperre eine Partie und Ende Januar wegen einer Muskelverletzung zwei Spiele verpasst.