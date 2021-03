Hamburg

Fünf Hapag-Lloyd-Frachter stecken im Suezkanal fest

26.03.2021, 14:55 Uhr | dpa

Ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd liegt am Terminal Burchardkai (CTB) in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hat wegen der Blockade des Suezkanals begonnen, erste Schiffe auf den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung zu schicken. "Es werden jetzt erste Schiffe umgeleitet", sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fahrten verlängerten sich dadurch um rund eine Woche. Im Kanal stecken fünf Schiffe von Hapag-Lloyd fest. Sie könnten weder vor noch zurück, sagte der Sprecher. Die 400 Meter lange "Ever Given" blockiert seit Dienstag den Suezkanal.