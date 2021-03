Hamburg

Tschentscher: Appell zu freiwilliger Osterruhe

26.03.2021, 16:32 Uhr | dpa

Angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) seinen Appell zu einer freiwilligen verlängerten Osterruhe erneuert. Zusammen mit dem Präses der Handelskammer, Norbert Aust, rief er am Freitag die Unternehmen auf, ihren Mitarbeitern am Gründonnerstag etwa durch den Abbau von Überstunden freizugeben oder ihnen Arbeit im Home-Office zu ermöglichen.

"Wir stehen am Beginn einer starken dritten Welle, die schnell zu einer Überlastung unseres Gesundheitswesens führen kann", warnte Tschentscher. Es komme darauf an, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und die Mobilität einzuschränken. "Ich bitte alle Hamburger Unternehmen, dies zu unterstützen und eine mehrtägige Osterpause zu ermöglichen", sagte der Bürgermeister.

Aust erklärte: "Es ist alles andere als zufriedenstellend, aber angesichts der exponentiell steigenden Infektionszahlen bleiben uns derzeit kaum andere Optionen, als Kontakte noch konsequenter zu vermeiden."

Die Zahl der Neuinfektionen blieb am Freitag mit 543 Fällen auf einem hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde von 128,6 auf 136,1. Das Robert Koch-Institut gab die Hamburger Inzidenz am Freitag mit 108,4 an, den deutschlandweiten Wert mit 119.