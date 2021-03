Hamburg

26-Jähriger erleidet bei Streit in Hamburg Stichverletzung

27.03.2021, 11:17 Uhr | dpa

Ein 26-Jähriger hat bei einem Streit in Hamburg eine Stichverletzung erlitten. Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord sind am Freitagabend zwei Gruppen von jeweils fünf und drei Personen aneinander geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Neben Fußtritten und dem Einsatz von Pfefferspray wurde der Mann an der Schulter verletzt. Ein Zeuge habe von dem Einsatz eines Messers berichtet. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Begleiter waren 23 und 33 Jahre alt. Die Beteiligten der anderen Gruppe flüchteten. Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Vorfall berichtet.