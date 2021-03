Hamburg

Hamburg eröffnet Pop-Up-Radweg in der Hafencity

28.03.2021, 14:59 Uhr | dpa

Bis zu 3,70 Meter breit und insgesamt 1,85 Kilometer lang: Hamburgs dritter Pop-Up-Radweg ist am Sonntag in der Hafencity für den Radverkehr freigegeben worden. Ab sofort können Radfahrer zwischen Sandtorkai und Brooktorkai somit auf einem eigenen Fahrstreifen unterwegs sein, teilte die Verkehrsbehörde mit. Der Radweg soll die Sicherheit für Radfahrende erhöhen, da es bis jetzt auf der Nordseite gar kein Angebot für den Radverkehr gab. Es ist nach den Strecken Am Schlump und der Max-Brauer-Allee der dritte Pop-Up-Radweg der Stadt.