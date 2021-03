Hamburg

Restaurant Maharaja für Paulihaus-Neubau geräumt

30.03.2021, 11:47 Uhr | dpa

Mit der Übergabe der Schlüssel an einen Gerichtsvollzieher hat die Betreiberin des indischen Restaurants Maharaja an der Hamburger Rindermarkthalle das Lokal geräumt. Nach langem Rechtsstreit fand die Übergabe der Räumlichkeiten am Dienstagmorgen in Anwesenheit von Nachbarn und Unterstützern der Initiative St. Pauli Code Jetzt! statt. Das Maharaja muss Platz für das Neubauprojekt Paulihaus machen, das im Viertel umstritten ist. Die Immobilie gehört der Stadt. Zur Übergabe hatte der Vermieter einen privaten Sicherheitsdienst mitgebracht.

Restaurantbetreiberin Kathrin Gutmann war letztlich erst am Montag mit einer Beschwerde gegen die Räumung vor dem Landgericht gescheitert. "Das ist natürlich ein schrecklicher, ein tragischer Moment", sagte sie am Dienstag nach der Übergabe. Sie stehe "schon etwas unter Schock. So richtig begreifen werde ich das wohl erst, wenn ich ins schwarze Loch falle". Die martialisch mit Gesichtsmasken und Schutzkleidung auftretenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nannte sie überzogen. "Da wird man hier behandelt als wäre man ein Terrorist, mit vermummten Security-Leuten."