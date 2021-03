Hamburg

Arbeitsagentur stellt Arbeitsmarktdaten für März vor

31.03.2021, 03:32 Uhr | dpa

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für März vor. Im Februar war die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt annähernd gleich geblieben. Sie nahm um 29 Personen auf 86 962 zu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl allerdings deutlich um 19 252 oder 28,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb bei 8,1 Prozent. Neben der Präsentation der Zahlen will die Agentur mit den Ausbildungspartnern (12.00 Uhr) eine Offensive für Azubis starten. Mit dabei sind unter anderem die Schulbehörde, die Handels- und Handwerkskammer sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund.