Wohnungspreise in und um Hamburg steigen trotz Corona weiter

31.03.2021, 13:07 Uhr | dpa

Die Preise für Wohnimmobilien in Hamburg und Umgebung steigen trotz der Corona-Pandemie weiter. "Die von vielen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erwarteten Abschwünge in der Preisentwicklung sind bislang nicht eingetreten", erklärte der Vorstandschef der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, Jens Grelle, am Mittwoch bei der Präsentation des Immobilienmarktatlas 2021. Demnach erhöhten sich die durchschnittlichen Immobilienpreise 2020 in Hamburg und dem Umland im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis knapp 14 Prozent.

Den größten Sprung mit 13,8 Prozent machten dabei die Preise für neue Häuser in der Hansestadt. Bestandshäuser seien um 7,2 Prozent teurer geworden. Neubauwohnungen kosteten durchschnittlich 12,3 Prozent mehr als vor einem Jahr, Bestandswohnungen 13,3 Prozent mehr. Zweistellige Steigerungsraten gab es auch im Umland: Bestandshäuser und -wohnungen seien im Vergleich zu Anfang 2020 um 11,1 beziehungsweise 11,2 Prozent teurer geworden. Neue Häuser kosteten 12,8 Prozent mehr. Nur bei Neubauwohnungen lag die Preissteigerung im Umland mit 8,5 Prozent im einstelligen Bereich.