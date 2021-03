Hamburg

Leon Flach wechselt vom FC St. Pauli in die USA

31.03.2021, 16:31 Uhr | dpa

St. Paulis Leon Flach am Ball. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Leon Flach verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und schließt sich dem Major-League-Soccer-Team Philadelphia Union in den USA an. Wie der Club aus Hamburg am Mittwoch mitteilte, haben sich der Verein und der 20-jährige Mittelfeldspieler auf eine Auflösung des noch bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrags geeinigt.

Flach war 2016 aus der Jugend des VfB Lübeck zum FC St. Pauli gewechselt. Im September vergangenen Jahres feierte der Deutsch-Amerikaner beim 4:2-Heimsieg über den 1. FC Heidenheim sein Profi-Debüt. Es folgten acht weitere Einsätze im Zweitliga-Team der Hamburger, bei denen er einen Treffer erzielte.

"Wir hätten ihn gerne weiterhin bei uns im Team behalten", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann: "Er hat uns aber deutlich gemacht, dass er unbedingt diesen Schritt gehen will."