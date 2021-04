500 Jugendliche

Polizei löst Party an der Alster auf

01.04.2021, 09:35 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild): In Hamburg musste die Polizei eine Party von Jugendlichen an der Alster auflösen. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

Kurz bevor die Ausgangssperre in Hamburg in Kraft tritt, haben sich an der Alster Hunderte Jugendliche zum Feiern getroffen. Maskenpflicht und Abstandsregeln wurden dabei nicht eingehalten.

An den Alsterwiesen in Hamburg haben am Mittwochabend zahlreiche Jugendliche Partys gefeiert und damit gegen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen verstoßen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstagmorgen, dass es einen entsprechenden Einsatz gegeben habe.

Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 von Partys mit etwa 500 jungen Menschen berichtet. Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen und sich erst im Laufe des Vormittags zu den Vorgängen äußern.

Laut NDR hatten sich zahlreiche Anwohner über die laute Musik beschwert und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizei seien Flaschen aus der Menge auf Beamten geworfen, heißt es weiter.