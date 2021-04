Hamburg

Nord Stream 2: Bundesamt lehnt Widersprüche ab

01.04.2021, 10:06 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat Widersprüche von Umweltschützern gegen eine Baugenehmigung für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. Wie das BSH mitteilte, sei man nach Auswertung der Bedenken und erneuter Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die Genehmigung von Januar rechtmäßig sei.

Die Behörde hatte Nord Stream 2 damals den sofortigen Weiterbau in deutschen Gewässern erlaubt. Durch die Widersprüche war die Genehmigung allerdings außer Kraft getreten.

Das BSH begründete die Zurückweisung der Widersprüche unter anderem damit, dass der verbleibende Bauabschnitt nur am Randbereich eines Vogelschutzgebietes verlaufe, mit geringer Bedeutung für bestimmte Rastvogelarten. Zudem verlaufe die Pipeline teilweise durch ein Gebiet, in dem es ohnehin intensiven Schiffsverkehr gebe.

Mit einem Gang vor das Verwaltungsgericht Hamburg könnten die Verbände die Genehmigung nun erneut außer Kraft setzen. Ohne die Genehmigung dürfte die Projektgesellschaft mit den Schiffen, die ihr derzeit zur Verfügung stehen, erst ab Ende Mai in deutschen Gewässern Rohre verlegen.

Nord Stream 2 verlegt derzeit noch in dänischen Gewässern. Nach Angaben der Projektgesellschaft ist die Pipeline zu mehr als 90 Prozent fertiggestellt. Demnach fehlen verteilt auf zwei Stränge noch etwa 110 Kilometer in dänischen und 28 Kilometer in deutschen Gewässern. Die Leitungen soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern.