Hamburg

Kubicki kritisiert Ausgangsbeschränkung als lebensfremd

01.04.2021, 18:45 Uhr | dpa

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat die coronabedingte nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hamburg als lebensfremd kritisiert. "Ich möchte mal sehen, was bei schönem Wetter passiert: Was sollen die Behörden denn machen, wenn am späten Abend noch Tausende Menschen am Elbstrand sitzen?", sagte der Bundestagsvizepräsident dem Online-Portal "Abendblatt.de" (Donnerstag). Er habe zudem erhebliche Zweifel daran, dass die Beschränkung wirke, "wenn beispielsweise in einem Hochhaus am Mümmelmannsberg der 12. Stock den 3. Stock besucht, um gemeinsam Love Island zu schauen". Da habe sich der rot-grüne Senat mächtig verhoben.

Vorerst bis zum 18. April ist es von Karfreitag an zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens in Hamburg nicht erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder körperliche Ertüchtigungen im Freien - allerdings immer nur für eine Person. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung droht ein Bußgeld. Die Polizei hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen angekündigt.

"Ich gehe davon aus, dass es dazu in Schleswig-Holstein nicht flächendeckend kommen wird", sagte Kubicki. Es gebe intelligentere Möglichkeiten. Er plädierte für flächendeckende Corona-Tests und ein deutlich höheres Impftempo. "Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich die Entscheidungsträger an den Gedanken gewöhnt haben, in der Pandemie sei alles erlaubt." Aber alle Entscheidungsträger seien an Recht und Gesetz gebunden.