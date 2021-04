Hamburg

Poseidon-Wasserballer: Bundesliga-Start verschoben

06.04.2021, 10:19 Uhr | dpa

Der für das Wochenende geplante Start der Bundesliga-Wasserballer vom SV Poseidon Hamburg verschiebt sich um zwei Wochen. Erst am 24. und 25. April soll der Kampf um Punkte in der Gruppe D der neu strukturierten Liga beginnen. Dabei sind die Hamburger Gastgeber der ersten Runde, die aufgrund der Hygiene-Maßnahmen in der Corona-Pandemie im Turnierformat gespielt wird. Gegner sind der SV Krefeld 72, der Duisburger SV 98 und der SV Weiden.

"Das ist für alle besser. Die Konzepte lassen sich so besser umsetzen, die Spieler sind fitter und vermeiden somit Verletzungen", sagte der Sportliche Leiter Florian Lemke.