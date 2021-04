Vor Corona-Impfung

91-Jährige bricht in Impfzentrum zusammen – und stirbt

07.04.2021, 06:56 Uhr | dpa

Blick in ein Hamburger Impfzentrum (Symbolbild): In einer Einrichtung in Sankt Pauli verlor eine Seniorin plötzlich das Bewusstsein. (Quelle: Joerg Boethling/imago images)