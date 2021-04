Hamburg

Seemannsmission: Rasche Corona-Impfung für alle Seeleute

07.04.2021, 12:12 Uhr | dpa

Die Deutsche Seemannsmission hat eine rasche Corona-Impfung für Seeleute auf der ganzen Welt gefordert. "Über eine Million Seeleute leben monatelang isoliert auf den Meeren und können in der Pandemie auch in den Häfen ihre Schiffe kaum verlassen", sagte Generalsekretär Pastor Christoph Ernst am Mittwoch in Hamburg. Seeleute müssten schnellstmöglich Zugang zur Impfung gegen Corona erhalten. Die Seemannsmission würde - wo immer möglich - auch ihre Seemannsheime und -clubs sowie die Beschäftigten zur Unterstützung zur Verfügung stellen.

Nach der im Dezember von den Vereinten Nationen beschlossenen Resolution zur Anerkennung der Seeleute als systemrelevant müssten jetzt Taten folgen. "Als Ärztin bin ich besorgt darüber, dass es für Seeleute viele Barrieren gibt, den Impfstoff in ihren Heimatländern und in den Häfen zu erhalten", sagte die Präsidentin der Deutschen Seemannsmission, Clara Schlaich. Das sei inakzeptabel, denn Seeleute seien durch die Reisetätigkeit besonders gefährdet. "Bei einem schweren Verlauf von Covid-19 ist es an Bord von Frachtschiffen kaum möglich, ein infiziertes Besatzungsmitglied adäquat zu behandeln."