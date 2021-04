Hamburg

Football: Hamburg Sea Devils holen auch Vaughns und Moreno

09.04.2021, 06:18 Uhr | dpa

Das Team der Hamburg Sea Devils für die Premierensaison in der European League of Football (ELF) nimmt immer konkretere Formen an. Als jüngste Zugänge präsentierten die Hanseaten den US-Amerikaner Verkedric Vaughns und den spanischen Nationalspieler Adria Botella Moreno.

Vaughns spielte in der höchsten amerikanischen College-Liga als Safety für die Bears der Baylor University im texanischen Waco. Tight End Morena war nach seiner College-Zeit in den USA unter anderem in der Bundesliga für die Allgäu Comets aktiv. Headcoach Ted Daisher bezeichnete beide Spieler als "Wunschkandidaten" für die Sea Devils, die am 15. April in das Training und am 20. Juni in die Saison einsteigen sollen.