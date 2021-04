Hamburg

Nasskaltes Wetter am Wochenende im Norden

09.04.2021, 07:51 Uhr | dpa

Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein wird kühl und nass. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, befindet sich über Norddeutschland eine Luftmassengrenze zwischen einem Hoch- und einem Tiefdruckgebiet. Deshalb wird mit langanhaltendem Regen, vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag gerechnet. Zwischen Sonntag und Montag ist auch Schneeregen möglich, es kann also glatt werden. An den Küsten von Nord- und Ostsee werden vor allem am Sonntag Sturmböen bis 75 km/h erwartet. Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 Grad auf den friesischen Inseln und 10 Grad um Hamburg.