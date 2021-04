Hamburg

Klimaaktivisten blockieren Hamburger Willy-Brandt-Straße

10.04.2021, 14:35 Uhr | dpa

Mehrere Dutzend Umweltaktivisten haben am Samstag die Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Altstadt blockiert. Mit der Aktion, bei der sich auch mehrere Menschen angekettet hätten, wolle man gegen das absehbare Verfehlen der Pariser Klimaziele protestieren, teilte die Gruppe Extinction Rebellion mit- Sie forderte mehr Mitspracherecht für die Bevölkerung bei den Maßnahmen zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise. Die Polizei sprach von bis zu 60 Teilnehmern an der Aktion. Wegen der Blockade auf der wichtigen Ost-West-Verbindung kam es zu Verkehrsbehinderungen.