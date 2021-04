Hamburg

Marihuana-Aufzuchtplantage in Hamburg entdeckt

11.04.2021, 13:10 Uhr | dpa

Nach einem vermeintlichen Streit haben Polizisten eine Marihuana-Aufzuchtplantage in Hamburg-Rahlstedt entdeckt. Die Betäubungs-und Beweismittel wurden beschlagnahmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Samstagabend hatten Anwohner die Einsatzkräfte wegen eines lauten Streits gerufen. In der Wohnung eines 44-Jährigen entdeckten sie dann eine Marihuana-Aufzuchtplantage mit 48 Cannabispflanzen sowie technischer Ausrüstung. Es befanden sich keine weiteren Menschen vor Ort. Die Ermittlungen dauerten an.