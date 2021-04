Gesamte Prio2-Gruppe

Hamburg weitet Impfkampagne aus

12.04.2021, 06:42 Uhr | dpa

Ein Immpfausweis und eine Spritze (Symbolbild): Alle Bürger, die in der Prioritätsgruppe zwei sind, können sich in Hamburg einen Imfptermin machen. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Unabhängig vom Alter können sich in Hamburg alle Angehörigen der Impfprioritätsgruppe 2 einen Impftemrin machen. Dafür sollen mehr als 60.000 neue Termine freigeschaltet werden.

In Hamburg sind jetzt alle Angehörigen der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 zum Impfen aufgerufen – unabhängig vom Alter. Neben den über 70-Jährigen seien das unter anderem auch Kontaktpersonen von Schwangeren und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag mit.



"In der aktuellen Phase der Pandemie ist es von enormer Bedeutung, dass wir mit dem Impfen schnell vorankommen." Deshalb sollten sich alle Aufgerufenen möglichst rasch telefonisch unter 116 117 oder online unterwww.impfterminservice.de um einen Termin im Impfzentrum in den Messehallen bemühen.

"Wir sind in einem Wettlauf, Impfen gegen die Virus-Infektionen", sagte Leonhard. In den vergangenen Wochen sei man schon gut vorangekommen. "Und wir wollen möglichst zügig noch weiter vorankommen. Daher weiten wir nun den Anspruch auf alle in der zweiten Priorität aus."

Über 60.000 zusätzliche Termine

Bereits am Wochenende war das Alter der Berechtigten der Gruppe 2 in zwei Schritten erst auf über 73-Jährige und dann auf über 70-Jährige herabgesetzt worden. Für diese Woche wurden 26.000 zusätzliche Termine in das System eingestellt, für die nächste Woche weitere 35.000. Alle sollen noch im laufenden Monat stattfinden.

Wie viele Menschen genau nun zusätzlich berechtigt sind, konnte die Gesundheitsbehörde nicht sagen. Doch hieß es nach der Absenkung des Alters der Berechtigten am Wochenende noch, dass es für alle Aufgerufenen genug Termine gebe, sei dies nun nicht mehr garantiert, sagte Behördensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur.



Vielmehr müsse mit Wartezeiten auch in den Hotlines gerechnet werden. Er bat um Geduld. Weitere Termine würden freigeschaltet, sobald es weitere Impfstofflieferungen gebe, versprach Leonhard. "Das heißt: Je mehr Impfstoff da ist, desto schneller kann jede und jeder einen Termin erhalten."