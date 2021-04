Hamburg

Hamburger Wohnungsmarkt trotz Corona weiter im Aufwind

13.04.2021, 14:04 Uhr | dpa

Der Hamburger Wohnungsmarkt bleibt auch im Corona-Jahr 2020 weiter im Aufwind. Das geht aus dem neuen Wohnimmobilien-Marktbericht Hamburg der HypoVereinsbank hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. "Die vergangenen Monate waren erneut durch signifikante Wachstumsraten bei Immobilienpreisen und Mieten gekennzeichnet", sagte Alexander Appel, Regionalbereichsleiter Nord.

Die anhaltend und vorerst auch weiterhin günstige Zinssituation begünstige Immobilienkäufe als krisensichere und lukrative Anlageform vor allem zur Eigennutzung, so Appel – auch oder vielleicht gerade in der aktuellen Krisensituation.

Hohe Preisanstiege würden seit einigen Jahren auch im Umland registriert. Dort hätten sich Eigentumswohnungen und Eigenheime sogar oft noch stärker als in der Hansestadt verteuert. "Die beliebtesten Wohnlagen in Hamburg liegen traditionell in Wassernähe", sagte Appel. Nahezu alle innenstadtnahen Gründerzeit- und weitere Wohnviertel hätten sich als beliebte Wohnstandorte für unterschiedliche Interessentengruppen etabliert, was zu einem weitgehend von Lageklassen unabhängigen, durchgängig hohen Preisniveau geführt habe.

"Das eigene Haus ist derzeit besonders gefragt. Nach den Erfahrungen im Lockdown erscheint es begehrter als je zuvor", sagte Gutachter Ingo Kuschke. Neben den veränderten Standortpräferenzen durch das verstärkte Arbeiten zu Hause hätten auch randstädtische Stadtteile an Beliebtheit gewonnen, darunter Niendorf, Schnelsen, Langenhorn, Sasel, Rahlstedt und Billstedt.