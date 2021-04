Hamburg

Otto-Tochter About You steigert Umsatz

14.04.2021, 13:25 Uhr | dpa

Die gestiegene Lust auf Online-Shopping hat der Otto-Tochter About You erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro beschert. Die Erlöse des vergangenen Geschäftsjahres seien im Vorjahresvergleich um 57 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit.

Über die Hälfte davon machte About You in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch das Segment "Rest of Europe" - in dem alle anderen europäischen Länder gebündelt sind - wuchs ungleich stärker, hier konnten die Hamburger die Erlöse mehr als verdoppeln. Im vergangenen Jahr war About You in Nord- und Osteuropa expandiert.

Dennoch schreibt das Unternehmen weiter einen operativen Verlust. So hat die Marge des bereinigten operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sich 2020 zwar von minus neun auf minus drei Prozent verbessert, ist aber immer noch negativ. Immerhin: im Schlussquartal wirtschaftete das Unternehmen den Angaben zufolge auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses profitabel. Angaben zum Nettoergebnis wurden nicht gemacht.

About You wurde 2014 als Tochter der Otto Group gegründet. Immer wieder wird über einen Börsengang des Online-Fashionhändlers spekuliert. Zuletzt gab das Unternehmen selbst neuen Zündstoff, als es Ende März die "About You Holding AG" gründete. Bereits zuvor gab es Mediengerüchte über einen möglichen Börsengang.