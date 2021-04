Hamburg

Stadtpark Open-Air in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen

14.04.2021, 16:12 Uhr | dpa

Auch in diesem Jahr wird es wieder Konzerte im Hamburger Stadtpark unter Corona-Bedingungen geben. "Wir wollen anknüpfen an unsere guten Erfahrungen mit einer pandemiegerechten Stadtpark-Saison im letzten Sommer", teilte die Konzertagentur Karsten Jahnke am Mittwoch in Hamburg mit. Mit reduzierter Kapazität und festen Sitzplätzen sollen dabei die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Im vergangenen Jahr hatte unter anderem der Sänger Johannes Oerding 15 Konzerte in der Reihe "Lagerfeuer Acoustics" im Stadtpark gegeben.

Von Mitte Juli bis Mitte September können die Musiker im Stadtpark auftreten. Bereits zugesagt haben Element Of Crime (6. August), Fury in The Slaughterhouse (7. August), Eckart von Hirschhausen (18. August), Lotto King Karl (21. August), Philipp Poisel (25. August) und Olli Schulz (3. September).