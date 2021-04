Hamburg

Hagenbeck-Chef: Existenz des Tierparks nicht gefährdet

Dem seit November geschlossenen Hamburger Tierpark Hagenbeck macht die Corona-Pandemie zu schaffen. "Die wirtschaftliche Situation macht uns viele Sorgen", sagte Geschäftsführer Dirk Albrecht der "Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung" (Freitagsausgabe). Die Verluste des privat finanzierten Parks gehen dabei in die Millionen. "Die Einnahmeverluste betragen bisher circa 8,4 Millionen Euro. Wir haben Kosten von einer bis 1,2 Millionen Euro pro Monat, also 40 000 bis 42 000 Euro am Tag. Ohne Besuchereinnahmen haben wir keine Möglichkeit, das zu kompensieren." Deshalb hatte der Zoo staatliche Unterstützung beantragt, die erste Zahlung sei bereits gekommen.

Die Existenz des Tierparks sei dennoch nicht gefährdet, sagte Albrecht weiter. Noch könne Hagenbeck die Belastungen stemmen. "Bestimmt bis Ende des Jahres, danach käme allerdings das Stirnrunzeln. Aber: Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Hamburgensie Hagenbecks Tierpark überleben wird. Dass hier ein Konkurs vor der Tür steht, sehe ich überhaupt nicht." Sollte die Lage bis zum Jahresende nicht besser werden, müssten jedoch die Kosten runter. Derzeit seien 19 von 160 Mitarbeitern in Kurzarbeit.