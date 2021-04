1,2 Millionen Euro Kosten pro Monat

"Fest überzeugt, dass Hagenbecks Tierpark überleben wird"

16.04.2021, 10:52 Uhr | dpa

Elfanten stehen in ihrem Gehege im Hamburger Tierpark Hagenbeck (Archivbild): Täglich fallen in dem Tierpark kosten von mehr als 40.000 Euro an. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)