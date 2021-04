Mit Terminvereinbarung

Drei Astrazeneca-Impftage für alle Hamburger ab 60 Jahren

19.04.2021, 10:19 Uhr | dpa, t-online

Die Stadt Hamburg hat sich für ein schnelleres Impf-Tempo entschieden. In den kommenden Tagen werden 24.000 Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca für Personen ab 60 Jahren angeboten.

In Hamburg werden am Mittwoch, Donnerstag und Freitag für alle impfwilligen Hamburger ab 60 Jahren Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca angeboten. Insgesamt gibt es an den drei Tagen 24.000 Termine für diese Personen – unabhängig von der derzeitigen Priorisierung, wie die Sozialbehörde am Montag mitteilte.

Ein Termin muss vorher telefonisch oder online vereinbart werden. Impfungen ohne Terminvereinbarung sind demnach ausgeschlossen. Die Überprüfung der Impfberechtigung erfolgt vor Ort im Impfzentrum. Der Impfstoff ist auf 8.000 Termine pro Tag begrenzt.

"Weiter an Tempo zulegen"

Die Möglichkeit, sich unabhängig von der Priorisierung mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen zu lassen, besteht den Angaben zufolge ausschließlich an den genannten Tagen. Ab Samstag sind wieder nur Personen aus den Prioritätsgruppen eins und zwei zur Impfung berechtigt.

"Es ist erfreulich, dass wir beim Impfen weiter an Tempo zulegen können. Wer über 60 Jahre alt ist, sollte die Chance nutzen, jetzt frühzeitig einen Termin zu vereinbaren", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD).



"Insbesondere ältere Personen haben ein großes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Coronavirus-Infektion, der Impfstoff von Astrazeneca ist hochwirksam und wird von der Ständigen Impfkommission empfohlen."