Mehr als 1.000 Tests pro Tag

Eimsbütteler Sportverein startet Bike-In für Schnelltests

22.04.2021, 20:42 Uhr | dpa

Mit dem Fahrrad mal eben zum Corona-Schnelltest? Im neuen Bike-In eines Hamburger Sportvereins muss man dafür noch nicht einmal absteigen.

Der Grün-Weiß Eimsbüttel Verein hat am Mittwoch gemeinsam mit dem Unternehmen Lima Hygiene GmbH die nach eigenen Angaben erste Bike-In-Station Hamburgs für Corona-Schnelltests eröffnet.

Zunächst ging es in der Teststraße noch eher übersichtlich zu, wie Timo Hall, stellvertretender Vereinsgeschäftsführer, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. "Es ist noch steigerungsfähig."

Jeder kann einen Termin buchen

Die Antigen-Schnelltests können nicht nur von den rund 3.000 Mitgliedern gebucht werden. "Hier kann jeder zu uns kommen – egal, wo er wohnt oder ob er Mitglied ist", sagte Hall weiter. Lediglich ein Termin sollte idealerweise vorher gebucht werden. Das Ergebnis gibt es nach 20 Minuten digital. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

In den kommenden Tagen soll die Teststrecke am Fußballplatz um ein Testzentrum in der Sporthalle erweitert werden. Damit sind den Angaben zufolge dort dann bis zu 1.200 Schnelltests täglich möglich. Die Teststationen, an denen zwischen 8 und 14 Lima-Mitarbeiter beschäftigt sein werden, sind an allen Tagen geöffnet.

Die Genehmigung für kostenlose Bürger-Schnelltests stand am Donnerstagnachmittag zunächst noch aus. Derzeit werden in Hamburg der Sozialbehörde zufolge in mehr als 200 Testzentren die kostenlosen Bürgertests angeboten.