Hamburg

Prüfungen beginnen für zweiten Corona-Abi-Jahrgang

23.04.2021, 01:42 Uhr | dpa

Mit den Klausuren im Fach Englisch beginnen am heutigen Tag in Hamburg die schriftlichen Abiturprüfungen. 9900 Abiturienten an den Gymnasien, Stadtteil- und Berufsbildenden Schulen werden bis zum 18. Mai ihre schriftlichen Prüfungen ablegen. Mathe und Naturwissenschaften stehen in der ersten Maiwoche an, den Abschluss bildet mit Russisch wieder eine Fremdsprache.

Es ist bereits der zweite Abiturjahrgang in der Corona-Krise. Bei den Prüfungen gelten strenge Hygienepläne. Schnelltests sind vorgeschrieben, Masken dürfen aber während der Prüfung am Tisch abgenommen werden.

Um einen Ausgleich für die erschwerten Bedingungen zu schaffen, wurden unter anderem die Prüfungen um eine Woche nach hinten verschoben, um mehr Zeit zur Vorbereitung zu schaffen. Außerdem bekommen die Schüler 30 Minuten mehr Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben. Sogenannte Operatoren - das sind Erläuterungen zur Aufgabenstellung - sollen zudem sicherstellen, dass die Aufgaben auch richtig verstanden werden.