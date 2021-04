Hamburg

St. Pauli: Revanche gegen Aufstiegskandidat Greuther Fürth

25.04.2021, 09:45 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Erfolgsspur zurückfinden. Trotz der 0:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf ist die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mit starken 28 Punkten aus den vergangenen 13 Spielen weiterhin die beste Rückrunden-Mannschaft der 2. Liga. Greuther Fürth ist allerdings seit fünf Spielen ungeschlagen und steht mit 54 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigen würde. In der Hinrunde unterlagen die Hamburger in Fürth mit 1:2, nun wollen sie sich im Millerntor-Stadion bei den ambitionierten Franken revanchieren.