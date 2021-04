Hamburg

2:1-Sieg gegen Fürth: FC St. Pauli leistet HSV Schützenhilfe

25.04.2021, 15:41 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli bleibt das Team der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth setzte sich die beste Rückrunden-Mannschaft der Liga am Sonntagnachmittag nach einer Top-Leistung hochverdient mit 2:1 (1:0) durch. Der Kiezclub hat damit in diesem Jahr bereits 31 Punkte gesammelt.

Luca Zander (10. Minute) mit seinem dritten und Guido Burgstaller (50.) mit seinem zehnten Saisontreffer waren im Millerntor-Stadion erfolgreich für die Kiezkicker. Diese brachten den Gästen aus dem Frankenland, deren Treffer durch Paul Seguin (90.+3) zu spät kam, die zweite Auswärts-Niederlage dieser Saison bei und gaben dem Stadtnachbarn HSV wertvolle Schützenhilfe im Aufstiegskampf.