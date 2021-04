Am Hamburger Hauptbahnhof

Maskenverweigerer beißt Sicherheitspersonal

25.04.2021, 17:46 Uhr | t-online

Ein 27-Jähriger soll auf Sicherheitspersonal losgegangen sein, als diese ihn auf die Maskenpflicht im Hamburger Hauptbahnhof aufmerksam gemacht haben. Er kam in Gewahrsam.

Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Deutschen Bahn machten am Samstagabend eine unangenehme Begegnung mit einem Maskenverweigerer am Hamburger Hauptbahnhof. Die Interaktion habe mit einer Bissattacke in den Unterarm eines Bahn-Mitarbeiters und Gewahrsam für den Angreifer geendet, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Angesprochen auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz, habe der 27-Jährige zunächst mit Beleidigungen gegenüber den Sicherheitsangestellten reagiert. Als sie den Mann aus dem Bahnhof schieben wollten, habe sich dieser mit seinen Zähnen zur Wehr gesetzt und drohte mit weitere Bissen.

Alarmierte Bundespolizisten hätten den aggressiven Mann schließlich gefesselt. Auf der Polizeiwache wurde er in eine Zelle gesperrt. Ein Atemalkoholtest soll bei dem 27-Jährigen einen Promillewert von 1,2 nachgewiesen haben. Nachdem sich der Unruhestifter beruhigte, durfte er wieder gehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.