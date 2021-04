Hamburg

Zwei Verletzte bei Unfall auf Kennedybrücke

26.04.2021, 08:30 Uhr | dpa

Auf der Kennedybrücke in der Hamburger Innenstadt sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte sich ein Auto überschlagen und war dabei gegen einen zweiten Wagen geprallt. Die Fahrer beider Autos wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache war zunächst unklar, vermutet wird überhöhte Geschwindigkeit.