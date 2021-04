Hamburg

"Super-Entwicklung": Märchenhafter Aufstieg des FC St. Pauli

26.04.2021, 10:05 Uhr | dpa

Der beinahe märchenhafte Aufstieg zum besten Rückrundenteam der 2. Fußball-Bundesliga kommt den Profis des FC St. Pauli allmählich selbst unfassbar vor. "Seit Dezember nehmen wir eine Super-Entwicklung, damit konnte keiner rechnen", sagte Torjäger Guido Burgstaller nach dem verdienten 2:1 (1:0) der Kiezkicker gegen den Aufstiegskandidaten Greuther Fürth am Sonntag. Der von Sportchef Andreas Bornemann als "Gesicht der Wende" bezeichnete Österreicher, der nach einer langen Verletzungspause erst seit Januar zur Verfügung steht, trug mit seinem zehnten Saisontor (50. Minute) zum Dreier bei.

Luca Zander leitete den Sieg (10.) früh ein. "Es war ein gutes Spiel von uns. Man sieht, welche Entwicklungen wir genommen haben. Damit sind wir sehr zufrieden", sagte der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger. Zuvor hatte er am 10. April bei Erzgebirge Aue (3:1) doppelt getroffen, davor aber noch nie in knapp vier Jahren beim Kiezclub.

Der Formanstieg des FC St. Pauli war in der Tat nicht absehbar. Als Vorletzte mit nur 8 Punkten aus 12 Partien gingen die St. Paulianer in die Winterpause. Nach 17 Spielen rückten sie mit 16 Punkte auf Rang 15 vor. In den folgenden 14 Partien inklusive des Fürth-Spiels kamen 31 Zähler hinzu, so dass das Team nun Siebter (47) ist. Burgstaller: "Mit dieser Rückrunde können wir sehr zufrieden sein."