Hamburg

Unternehmen beantragen EU-Förderung für Wasserstoffprojekte

26.04.2021, 14:46 Uhr | dpa

Zwölf Unternehmen in Hamburg haben sich zu einem Wasserstoffverbund zusammengeschlossen und gemeinsam EU-Fördermittel für neun Projekte beantragt. "Schon 2026 können die Verbundpartner durch ihre Anwendungsprojekte die CO2-Emissionen in Hamburg um 170 000 Tonnen jährlich senken", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen vom Montag. Das Verbundprojekt biete "das Potenzial, dass bis 2030 jährlich mehr als eine Million Tonnen der aktuell rund 16 Millionen Tonnen CO2-Emissionen in Hamburg eingespart werden können".

Zu den Projekten zählt die Produktion von grünem Wasserstoff am Standort des lange umstrittenen und inzwischen vom Netz gegangenen Kohlekraftwerks Hamburg-Moorburg. Dort wollen Shell, der Industriekonzern Mitsubishi Heavy Industries (MHI), der bisherige Kraftwerksbetreiber Vattenfall sowie die kommunale Wärme Hamburg eine Elektrolyseanlage mit mindestens 100 Megawatt Leistung errichten und den Standort zu einem sogenannten Green Energy Hub entwickeln.