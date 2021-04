Hamburg

Holzhändler wegen illegaler Importe aus Myanmar verurteilt

27.04.2021, 15:21 Uhr | dpa

Das Hamburger Landgericht hat einen Hamburger Holzhändler sowie mehrere Mitarbeiter am Dienstag wegen illegaler Importe aus Myanmar verurteilt. Mehr als 3,3 Millionen Euro aus den Geschäften mit dem Teakholz wurden eingezogen, der Geschäftsführer und Hauptangeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten auf Bewährung sowie einer Strafzahlung von 200 000 Euro verurteilt, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit.

Die Angeklagten hatten zwischen 2008 und 2011 mehrfach Teakholz aus Myanmar eingeführt, obwohl die EU wegen blutiger Niederschlagungen von Protesten durch das Militär einen Handelsboykott gegen das südostasiatische Land angeordnet hatte. Die Firma handelt mit Teak, das besonders für die Ausstattung von Luxusyachten genutzt wird.

Der Umweltverband WWF begrüßte das Urteil: "Das ist der vermutlich größte Fall zu illegalem Holz in der deutschen Nachkriegsgeschichte", sagte Johannes Zahnen vom WWF, dessen Marktanalysen den Stein vor über zehn Jahren ins Rollen gebracht hatten. "Sogar Interpol war involviert, um die Hamburger Staatsanwaltschaft zu unterstützen."

Während der Verhandlung wurde bekannt, dass die Firma das Holz mit Zwischenstation in Taiwan nach Deutschland verschiffte, allem Anschein nach, um das Embargo gezielt zu unterlaufen. Besonders problematisch ist nach WWF-Angaben, "dass die Militärs in Myanmar mit am Raubbau verdienen und ihren Kampf gegen die eigene Bevölkerung auch aus dem Teak-Export finanzieren".