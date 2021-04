Hamburg

Neue "Atair" im Heimathafen Hamburg in Dienst gestellt

27.04.2021, 16:42 Uhr | dpa

In ihrem Heimathafen Hamburg ist die neue "Atair", das neue Flaggschiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), offiziell in Dienst gestellt worden. Die wegen der Corona-Pandemie in kleinem Kreis abgehaltene Zeremonie an der Überseebrücke nahm am Dienstag als Dienstherr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) überreichten dem Kapitän eine Urkunde über die Patenschaft der Stadt für das Schiff.

Das BSH erprobt das neue Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff bereits seit vergangenem Herbst. Die "Atair" ist mit 75 Metern Länge das größte Schiff des Bundesamtes und eine Art schwimmendes Labor mit modernster Technik. An Bord gibt es mehrere Labors und eine umfangreiche Tauchausrüstung. Neben den 18 Besatzungsmitgliedern können 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der "Atair" arbeiten.

Das Schiff, dass sowohl mit vergleichsweise weniger umweltschädlichen Flüssiggas als auch mit Diesel angetrieben werden kann, hat rund 113,8 Millionen Euro gekostet. Es ersetzt seit vergangenem Jahr einen kleineren gleichnamigen Vorgänger.

Das Wort Schiff greife viel zu kurz, sagte Scheuer. "Die "Atair" ist ein Labor, eine schwimmende Forschungsinsel. Sie sucht nach Wracks, vermisst den Meeresgrund, erfasst Luftschadstoffe und Schiffsemissionen." Tschentscher sprach von einem "Flaggschiff für maritime Innovation", das "gut zur Hafenstadt Hamburg als Standort der maritimen Forschung und Entwicklung" passe. BSH-Präsidentin Karin Kammann-Klippstein nannte die "Atair" ein greifbares, deutlich sichtbares Zeichen und Symbol des Einsatzes für den einzigartigen Lebensraum Meer.