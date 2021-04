Hamburg

Arbeitsagentur gibt Hamburgs Zahlen für April bekannt

29.04.2021, 02:02 Uhr | dpa

"Agentur für Arbeit" steht an der Fassade eines Jobcenters. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Bundesagentur für Arbeit legt am heutigen Donnerstag die Hamburger Arbeitsmarktzahlen für April vor. Die übliche Frühlingsbelebung und die Folgen der Corona-Pandemie hatten sich im März in der Hansestadt fast aufgehoben, so dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat nur um ein Prozent auf 86 117 gefallen war. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Februar um 0,1 Punkte auf 8,0 Prozent, ist aber 1,8 Punkte höher als zu Beginn der Corona-Pandemie im März vor einem Jahr.

Damit steht Hamburg mit starken wirtschaftlichen Schwerpunkten bei Industrie, Hafenwirtschaft, aber auch dem Tourismus deutlich schlechter da als Deutschland insgesamt mit einer März-Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent. Die Corona-Beschränkungen haben Gastronomie und Hotellerie besonders stark getroffen, weil der touristische Fremdenverkehr mit den Corona-Lockdowns praktisch zum Erliegen gekommen ist.

Der Stichtag für die Erhebung der aktuellen Zahlen war der 13. April.