Hamburg

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz: Demos verboten

01.05.2021, 13:20 Uhr | dpa

Angesichts mehrerer gerichtlich untersagter 1. Mai-Kundgebungen linksextremer Gruppen ist die Hamburger Polizei am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Bereich des U-Bahnhofs Emilienstraße in Eimsbüttel waren am Mittag starke Kräfte zusammengezogen, darunter auch die Reiterstaffel und mehrere Wasserwerfer. Auch Beamte der Bundespolizei und aus Schleswig-Holstein waren im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilte. An der Emilienstraße war ursprünglich eine Versammlung mit 200 Teilnehmern und ein Demonstrationszug mit 500 Teilnehmern angemeldet. Zunächst blieb es ruhig.

Wie die Polizei mitteilte, sind aus Gründen des Infektionsschutzes Demonstrationszüge nur mit Ausnahmegenehmigung und auch dann nur mit maximal 50 Personen zulässig. An stehenden Versammlungen dürfen demnach mit Ausnahmegenehmigung maximal 200 Menschen teilnehmen.

Der aus der anarchistischen Szene stammende Anmelder der Kundgebungen an der Emilienstraße war gegen die Auflagen vor das Verwaltungsgericht gezogen und dort laut Polizei gescheitert. Auch zwei anderen Anmeldern mehrerer Demonstrationen und Kundgebungen, darunter das von Autonomen organisierte Bündnis "Wer hat, der gibt" und der als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau, wurden die Durchführung ihrer Versammlungen laut Polizei vor Gericht untersagt.

Die Kundgebungen von "Wer hat, der gibt" waren ursprünglich am Nachmittag im Bereich Alsterpark, an der Krugkoppelbrücke und der Moorweide geplant. Die "Revolutionäre 1. Mai Demo" des Roten Aufbaus sollte unter dem Motto "Welle machen" am frühen Abend am Hauptbahnhof starten.