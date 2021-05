Hamburg

Corona lässt Einnahmen des Zolls um 5 Milliarden sinken

04.05.2021, 11:47 Uhr | dpa

Weniger Verkehr auf den Straßen und in der Luft, weniger Gäste in den Kneipen und Restaurants: Wegen der Corona-Pandemie sind die Einnahmen des Zoll in Hamburg 2020 gegenüber dem Vorjahr gesunken. So sind im vergangenen Jahr allein die Steuereinnahmen um 4,93 Milliarden Euro zurückgegangen, wie die Hauptzollämter Hamburg und Itzehoe am Dienstag in Hamburg mitteilten. Dabei seien vor allem die Einnahmen durch Verbrauchsteuern für beispielsweise Mineralöl, Alkohol und Kaffee gesunken, sagte ein Zollsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Allein die Einnahmen durch die Energiesteuer gingen demnach von fast 17 Milliarden Euro in 2019 auf rund 14,6 Milliarden zurück. Bei der Kaffeesteuer sanken sie um 14,5 Millionen auf 272 Millionen Euro, und es wurden 23,1 Millionen Euro weniger Branntweinsteuern eingenommen.

Am Ende des Jahres hatten das Hauptzollamt Hamburg und das Hauptzollamt Itzehoe, zu dem der Zoll am Hamburger Flughafen gehört, rund 27 Milliarden Euro eingenommen. Das Geld fließt fast komplett in den Bundeshaushalt, rund 1,3 Milliarden der Zolleinnahmen gehen an die Europäische Union. An beiden Standorten sind den Angaben zufolge rund 2260 Menschen beschäftigt.